Des médias disent avoir identifié 45.000 soldats russes tués en Ukraine

Le site russe Mediazona et le service russe de la BBC ont dit avoir identifié environ 45.000 soldats russes tués depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il y a deux ans, dans une enquête conjointe publiée mercredi.

Les médias soulignent que le bilan réel est certainement bien plus lourd. Il pourrait être deux fois plus élevé, avance le service russe de la BBC.

En août dernier, le New York Times, citant des officiels américains, évaluait les pertes militaires russes à 120.000 morts. Le 29 janvier dernier, dans une réponse écrite à un parlementaire, le ministre britannique de la Défense James Heappey évaluait lui les pertes russes à plus de 350.000 morts et blessés.

En 2023, la BBC Russian a dit avoir observé une augmentation des pertes militaires russes hebdomadaires à partir d'octobre dernier, au moment où les forces de Moscou lançaient une offensive d'ampleur pour s'emparer d'Avdiïvka, ville capturée la semaine dernière après quatre mois de combats.