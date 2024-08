Des milliers de Britanniques rassemblés dans tout le Royaume-Uni pour dénoncer les violences racistes

A l'issue d'une semaine marquée par une réponse judiciaire très ferme avec des centaines de comparutions et des premières condamnations ainsi que par une première vague de rassemblements anti-racistes mercredi, de nouvelles manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes pour dénoncer les récentes violences xénophobes et islamophobes.

Les derniers heurts importants entre police et émeutiers remontent à lundi soir mais la police reste en état d'alerte pour ce week-end.

Des rassemblements réunissant des centaines de personnes ont été signalés à travers tout le Royaume-Uni: Newcastle (nord de l'Angleterre), Cardiff (Pays de Galles), Glasgow et Edimbourg (Ecosse)...

Une mosquée de Newtownards, à l'est de Belfast, a encore été visée dans la nuit par un cocktail molotov -qui n'était pas allumé- et a été vandalisée, la police disant traiter l'affaire comme un délit raciste.

La plus importante a réuni plusieurs milliers de personnes à Belfast, capitale d'Irlande du Nord où la police a dénoncé plusieurs actes qualifiés de racistes cette semaine.



A Londres, près d'un millier de personnes se sont rassemblés devant le siège du parti anti-immigration et anti-système Reform UK, portant des pancartes "non au racisme, non à la haine", sans incident.



"Je n'aime pas que la droite descende dans les rues en mon nom", explique Jeremy Snelling, 64 ans, présent au rassemblement."Je suis pour l'ouverture des frontières et les réfugiés sont une bonne chose." "Il est très important pour les immigrés dans ce pays de nous voir ici, des Britanniques blancs, en train de dire: non, nous ne tolérons pas cela", a insisté Phoebe Sewell, une Londonienne de 32 ans au sujet des violences.



Les violences, qui ont visé des mosquées ou centres d'hébergements pour migrants, ont éclaté à la suite de l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes le 29 juillet à Southport (nord-ouest de l'Angleterre), sur fond de rumeurs en ligne sur le suspect.