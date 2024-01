Des milliers de personnes défilent contre l'extrême-droite à Berlin et Potsdam

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Berlin contre l'extrême-droite. Un autre rassemblement s'est également tenu à Potsdam, auquel se sont joints le chancelier allemand Olaf Scholz et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

Le rassemblement, à l'appel de plusieurs organisations, fait suite à la publication en début de semaine d'une enquête journalistique du média Correctiv relatant une réunion dans une villa de Potsdam en novembre, à laquelle ont participé des membres de l'AfD, certains membres de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) et des membres du groupe ultra-conservateur Werteunion. À cette occasion, des politiciens de l'AfD auraient discuté avec des extrémistes de droite en vue d'organiser la déportation hors d'Allemagne de millions d'étrangers en situation de migration.

Un comptage de la police fait état de "plusieurs milliers" d'individus rassemblés à Berlin, tandis que les militants climatiques de Fridays for Future, qui co-organisaient l'action, ont rapporté un bilan de 25.000 personnes.

À Potsdam, environ 10.000 personnes étaient présentes, d'après le maire de la localité, Mike Schubert, à l'initiative de la manifestation. Dans la capitale du Land de Brandebourg, les manifestants brandissaient des pancartes affichant "Nous restons unis" et louant la société multiculturelle. "Je suis ici en tant que résidente de Potsdam, parmi les milliers présents aujourd'hui, pour lutter en faveur de la démocratie et contre le fascisme d'antan et actuel", a déclaré Mme Baerbock. Potsdam constitue aussi le lieu de résidence d'Olaf Scholz, chef des sociaux-démocrates allemands (SPD).

Des dirigeants locaux issus du SPD mais aussi des conservateurs de la CDU, du parti écologiste Les Verts et des socialistes de Die Link se sont également mêlés au rassemblement