Des "morts" dans le bombardement russe sur Tcherniguiv, selon Zelensky

Un bombardement russe a fait "des morts" et "des blessés" dans le centre-ville de Tcherniguiv (nord de l'Ukraine), touchant aussi une université et un théâtre, a annoncé samedi le président Volodymyr Zelensky sur Telegram.

"Une place, l'université polytechnique, un théâtre. Un samedi ordinaire, que la Russie a transformé en un jour de douleur et de perte. Il y a des morts, il y a des blessés", a déploré le chef d'Etat.

Il a également publié une vidéo montrant des débris autour d'un grand immeuble de style soviétique, avec des voitures garées autour et partiellement détruites, des toits défoncés et des vitres brisées.

Depuis le retrait russe du nord de l'Ukraine, cette région a été épargnée des attaques à grande échelle, les combats les plus durs se concentrant dans l'est et le sud du pays.