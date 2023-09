Des morts dans une double fusillade à Rotterdam

"Les deux fusillades à Rotterdam ont fait des morts. Nous informerons d'abord la famille et les proches et nous donnerons davantage d'explications plus tard", a déclaré la police de la ville dans un communiqué sur X (ex Twitter).

Des unités d'élite de la police ont fait irruption dans l'hôpital de la ville néerlandaise à la recherche du suspect de 32 ans, armé d'une arme de poing, ont indiqué les autorités. Le motif de l'attaque reste inconnu, a indiqué l'agence de presse locale ANP, citant la police.

L'homme est soupçonné d'être l'unique auteur des coups de feu et il n'y a pas eu de deuxième tireur, a indiqué la police.