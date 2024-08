Des nouveaux jeux vidéo Borderlands et Mafia annoncés à l'ouverture de la Gamescom

L'espace d'une soirée, tous les yeux de l'industrie du jeu vidéo étaient tournés vers l'Allemagne et la Gamescom pour le lancement du plus grand salon du jeu vidéo au monde en termes d'affluence et de superficie, lors d'une cérémonie devant plus de 5.000 personnes.

En guise d'ouverture, l'annonce pour 2025 d'un quatrième épisode de la série Borderlands, jeu de tir loufoque et frénétique dont l'adaptation au cinéma est sortie début août, a été une des surprises de la soirée.