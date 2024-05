Des parachutistes traversent le Tower Bridge à Londres en wingsuit

Furst et son compagnon de 39 ans, Marco Waltenspiel, ont sauté d'un hélicoptère à plus de 900 mètres d'altitude dimanche matin avant de plonger jusqu'à 35 mètres au-dessus de la Tamise, de traverser le Tower Bridge puis de remonter jusqu'à 80 mètres et d'ouvrir leur parachute. Le vol a duré 45 secondes, avec une vitesse maximale de 246 km/h.

Lors des vols en wingsuit, les parachutistes portent une combinaison avec des ailes qui leur permettent d'atteindre des vitesses horizontales élevées. Les deux Autrichiens avaient réalisé plus de 200 sauts préparatoires. Ils avaient aménagé à cet effet un terrain d'entraînement dans l'Oxfordshire, utilisant deux grues pour s'habituer aux dimensions du Tower Bridge.