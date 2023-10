Des Russes commémorent les victimes de Staline malgré la répression des opposants

La lecture des noms des personnes exécutées pendant la terreur entre 1936 et 1938 est organisée chaque année par l'ONG Memorial, co-lauréate du prix Nobel de la paix 2022 et dont la justice russe a ordonné la dissolution fin 2021, quelques semaines avant l'assaut contre l'Ukraine le 24 février 2022.

Des Russes ont rendu hommage dimanche aux victimes de la terreur stalinienne, plus de vingt mois après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine qui s'est accompagnée d'une forte répression domestique des voix critiques.

A Moscou, cette lecture est organisée près d'un monument aux victimes de la répréssion soviétique, situé en face de la Loubianka, le tristement célèbre siège de la police politique de Staline, du KGB soviétique et aujourd'hui du FSB, les services de sécurité russes.

Fondée en 1989, Memorial documente les crimes de l'URSS et lutte en parallèle pour la défense des droits humains et des prisonniers politiques en Russie.

Memorial a organisé une retransmission en direct de la lecture des noms depuis Moscou et les commémorations se sont déroulées dans d'autres villes russes comme Volgograd, l'ex-Stalingrad (Sud), ou encore à Novossibirsk en Sibérie ainsi qu'à l'étranger.

Plusieurs ambassadeurs occidentaux, y compris ceux de la France et des Etats-Unis, ont déposé des fleurs.

Le Kremlin ne nie pas les répressions soviétiques mais les minimise, en les présentant comme une tragédie sans réel coupable. En parallèle, il glorifie bruyamment la puissance géopolitique et militaire de l'URSS.

Selon des historiens russes et occidentaux, la terreur stalinienne, qui a connu son apogée dans les années 1937-1938, a fait quelque 20 millions de morts en incluant les exécutions massives, les morts au Goulag et en déportation dans des zones insalubres, ainsi que la famine en Ukraine et dans plusieurs régions de Russie.