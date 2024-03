Des tensions entre des agriculteurs, la police et des journalistes sur la rue de la Loi

Les confrontations entre les agriculteurs et la police ont été intenses, mardi midi, aux abords de la rue de la Loi et du rond-point Schuman. Ces affrontements ont mené à des tensions au sein même de la manifestation, entre des participants et des journalistes, pris à partie avec des jets d'œufs et de pétards à leur encontre. L'un d'eux a même été frappé.

De nombreux agriculteurs n'ont pas caché leur inquiétude quant à la présence nombreuse de journalistes, photographes et cameramen durant la manifestation. Selon eux, un policier en civil s'est fait passer pour un journaliste ou photographe. Dès les premières heures de la protestation, des manifestants tentaient de masquer les caméras et des membres de la presse ont été bombardés d'œufs, de feux d'artifice et de pétards.

Un journaliste qui voulait photographier les agriculteurs a par ailleurs été frappé au visage durant la manifestation. Aucune interpellation n'a toutefois eu lieu, les policiers restant en retrait et utilisant principalement des canons à eau et des lacrymogènes pour garder les manifestants à distance et calmer les esprits.