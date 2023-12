Des topo-guides et chasses Totemus pour découvrir "Les plus beaux Villages de Wallonie"

Fruits d'une collaboration avec l'ASBL Sentiers de Grande Randonnée, les trois topo-guides s'articulent autour du concept "Le Grand Tour des plus beaux Villages de Wallonie par les GR", soit plus de 1.500 km de randonnées balisées.

Le premier tome va de Namur à Nobressart, dans la province de Luxembourg, en passant par Our, LaForêt, Gros-Fays, Chassepierre, Torgny et Guirsch. Le second relie Nobressart à Mélin, dans le Brabant wallon, avec comme points de passage Ny, Wéris, Chardeneux, My, Olne, Soiron, Limbourg, Clermont-sur-Berwinne et Saint-Remy-Geest. Enfin, le troisième tome est consacré à l'itinéraire Mélin-Namur, pour boucler le "Grand tour" via Aubechies, Montignies-sur-Roc, Ragnies, Barbençon, Lompret, Vierves-sur-Viroin, Soulme, Falaën et Sosoye.