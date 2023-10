Désinformation, violence: Meta et TikTok doivent s'expliquer à la Commission européenne

Après X (ex-Twitter) la semaine dernière, les géants des réseaux sociaux américain Meta (Facebook, Instagram) et chinois TikTok ont à leur tour été enjoints formellement à s'expliquer sur leur passivité alléguée à réguler leurs contenus, notamment à la suite des attaques du Hamas contre Israël et leurs conséquences dans la région, a annoncé jeudi la Commission européenne.

L'exécutif européen demande à Meta de fournir davantage d'informations sur les mesures qu'il a prises pour se conformer à la législation sur les services numériques (DSA). Cela concerne notamment l'évaluation des risques et les mesures d'atténuation visant à protéger l'intégrité des élections, mais cela porte aussi sur les suites "des attaques terroristes menées par le Hamas en Israël, en particulier en ce qui concerne la diffusion et l'amplification de contenus illégaux et la désinformation."

Pour TikTok, la demande concerne particulièrement la diffusion de contenus terroristes et violents et de discours de haine, ainsi que la désinformation. La Commission questionne en outre le respect par TikTok d'autres éléments du DSA, notamment en matière de protection des mineurs en ligne.