Deux ans après la cyberattaque, Vivalia héberge un hackathon au service de la santé

Organisé à l'initiative des SPF Santé publique et Stratégie et Appui en partenariat avec Vivalia et le professeur Giovanni Briganti des universités de Liège et Mons, le SmartNation AI Hackaton rassemble une quarantaine d'experts du 12 au 14 mars dans les locaux de La Clairière, à Bertrix. Tout au long de l'épreuve, les participants développeront, sur base de données médicales anonymes, une application et des solutions appelées à intégrer le nouveau dossier du patient informatisé (DPI) de Vivalia, dont l'attribution est prévue pour le début de l'année prochaine.

"La philosophie derrière ce challenge est que l'intelligence artificielle puisse alléger la surcharge administrative pour les métiers de soignant, afin de dégager du temps pour une prise en charge humaine et empathique des patients", explique le directeur général aux Affaires médicales chez Vivalia, Alexandre Hebert.