Deux fils recrutés pour partir en Ukraine: le calvaire d'un père cubain

Depuis une semaine Pedro Roberto Gamuza, un Cubain de 59 ans, s'inquiète sur le sort de ses deux fils: l'un est parti pour combattre en Ukraine et l'autre a été arrêté à Cuba, soupçonné de mercenariat.

"En tant que père, j'ai passé une semaine très difficile, un week-end sans dormir", a-t-il raconté lundi à l'AFP à Santa Clara (centre), ville située à 280 km de La Havane où vit la famille et où son fils a été arrêté.

Il assure ne pas savoir qui a proposé à ses fils de se joindre à l'armée en Russie. Liogi, marié et sans enfant, n'a aucune formation militaire et n'a jamais fait son service en raison d'un problème de santé, dit-il.

"Je me sens tout étourdi, ma tête ne fonctionne plus", dit-il, vêtu de son uniforme bleu d'agent d'entretien dans une usine.

M. Gamuza raconte son histoire à deux pas d'une statue monumentale d'Ernesto "Che" Guevara, tout près de son quartier de maisonnettes de briques et de rues poussiéreuses.

Il "a été trompé", assure-t-il, "il n'a pas de papiers", ni de passeport, et n'a pas signé de contrat. "Si tu as un document pour quoi que ce soit, si tu as un contrat signé, montre-le moi", a-t-il désespérément demandé à son fils, mais celui-ci a nié avoir signé un quelconque document.

Le père de famille cherche désormais en urgence un avocat.

- Maçons -

Jeudi, les autorités ont annoncé que 17 personnes avaient été arrêtées à Cuba pour leur lien présumé avec un réseau opérant depuis la Russie pour des recrutements illégaux.

Parmi elles figurent l'"organisatrice interne" du recrutement, deux Cubains qui recherchaient des candidats au départ et 14 personnes qui ont reconnu avoir accepté de partir en échange d'une somme d'argent et de l'obtention de la résidence russe.

Les autorités judiciaires ont également indiqué qu'elles étudiaient la possibilité de procédures pour traite d'êtres humains, mercenariat et actes hostiles à l'égard d'un État étranger, des chefs passibles de 30 ans de réclusion, de la prison à vie et de la peine de mort.

Dans son malheur, Pedro Roberto Gamuza se réjouit qu'au moins Liogi, qui travaillait comme ouvrier, soit toujours à Cuba.

"Celui-ci, je l'ai ici (...) l'autre je ne l'ai pas", dit-il en référence à Robeisi Alexander, 33 ans, dont il est sans nouvelle depuis un mois et demi, lorsque l'épouse de ce dernier l'a informé que son fils se trouvait en Russie.

Père d'une fillette de trois ans, Robeisi Alexander n'a depuis plus communiqué avec son épouse.

Le gouvernement cubain n'a pas donné de chiffres sur le nombre de Cubains possiblement recrutés et a nié toute complicité avec Moscou.

Début septembre, des médias basés à Miami ont révélé les cas d'Andorf Velazquez et Alex Vega, deux jeunes Cubains de 19 ans qui ont affirmé dans des vidéos avoir été trompés via Facebook pour travailler comme maçons sur des chantiers de construction en Ukraine avec l'armée russe.

Mario Velazquez, le père d'Andorf, a dit à l'AFP par téléphone depuis le Mexique où il réside qu'il n'a aucune nouvelle de son fils depuis une semaine, lorsque ce dernier lui avait indiqué depuis un campement en Russie qu'il allait être transféré en Ukraine.

M. Velazquez a indiqué avoir contacté l'ambassade cubaine à Mexico mais être sans réponse. Il réclame "une explication pour savoir pourquoi le gouvernement cubain n'est pas intervenu".

Moscou et La Havane se sont étroitement rapprochées depuis une rencontre en novembre entre les présidents cubain et russe, Miguel Diaz-Canel et Vladimir Poutine. Des délégations se sont succédé depuis entre les deux pays.

Le ministre cubain de la Défense, Alvaro Lopez Miera, a notamment été reçu en juin par son homologue russe Sergueï Choïgou.