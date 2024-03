Deux petits nouveaux: la Roumanie et la Bulgarie intègrent partiellement l'espace Schengen

La Roumanie et la Bulgarie sont devenues à minuit heure locale (23h00 HB) les 28e et 29e membres du vaste espace européen de libre circulation Schengen après 13 ans d'attente, à l'exception notable des frontières terrestres.

Malgré cette adhésion partielle, limitée donc aux aéroports et aux ports maritimes, l'étape a une forte valeur symbolique. "Il s'agit d'un grand succès pour les deux pays", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un communiqué.

"Le moment est historique pour l'espace Schengen, le plus grand espace de libre circulation au monde. Ensemble, nous construisons une Europe plus forte et plus unie pour tous nos citoyens", a-t-elle affirmé. Avec cette double entrée, cette zone créée en 1985 comprendra désormais 29 membres: 25 des 27 États de l'Union européenne ainsi que leurs voisins associés que sont la Suisse, le Liechtenstein la Norvège et l'Islande.