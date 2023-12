Deux sociétés accusées par Natagora d'avoir détruit des serpents protégés acquittées

Réalisés en 2019, les travaux en question portaient sur l'installation d'un système de contrôle de vitesse des trains le long de la ligne 165 reliant Libramont et Athus, en province du Luxembourg. Quelques mois après la fin du chantier, Natagora avait alerté le Département de la Nature et des Forêts (DNF) pour dénoncer l'impact de ces travaux sur l'habitat d'une espèce protégée de serpents, la vipère péliade. Constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau contre les sociétés Tuc Rail, maître d'ouvrage mandaté par Infrabel, et Mobix, entreprise en charge des travaux, Natagora leur réclamait 300.000 euros à titre de préjudice écologique.

Mardi, le tribunal correctionnel de Neufchâteau a prononcé l'acquittement des deux sociétés, soulignant "la totale indigence d'éléments probants rapportés par la partie civile à l'appui de sa thèse". Le juge pointe notamment la date à laquelle le verbalisant du DNF a rédigé son PV, le 1er juillet, soit près de 4 mois après le supposé constat, daté du 10 mars. "Il n'a donc pu constater quoique ce soit à la date du 10 mars", peut-on lire dans le jugement.