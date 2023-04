Divisés sur la guerre en Ukraine, les Bulgares votent encore

"Et si le résultat était le même qu'aux précédentes législatives?", s'inquiète Silvia Radoeva, une aide-soignante de 42 ans, interrogée par l'AFP.

Un marasme accentué par le conflit en Ukraine dans une société historiquement et culturellement proche de Moscou, qui se déchire sur l'aide à apporter à Kiev.

Depuis la chute de l'ex-Premier ministre conservateur Boïko Borissov après une décennie au pouvoir, les différents partis peinent à s'entendre pour bâtir une coalition et les gouvernements intérimaires se succèdent.

Loin des espoirs nés de la vague de manifestations anti-corruption de l'été 2020, ce pays de 6,5 millions d'habitants, le plus pauvre de l'Union européenne, s'enfonce dans la crise.

- "Inquiétante spirale" -

"Il est grand temps que les responsables politiques s'unissent pour traiter des problèmes quotidiens", estime Mme Radoeva, citant pêle-mêle "les prix fous, la pauvreté, des soins médicaux déplorables".

"Face à la guerre et l'inflation, la société réclame à cor et à cri une solution", selon Parvan Simeonov, de l'institut Gallup International, mais de nombreux protestataires de 2020 ont perdu leurs illusions et l'abstention s'annonce forte.