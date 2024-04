Doc'Riders ouvre un parcours de 300 kilomètres

Organisé à l'initiative de Médecins du Monde, Doc'Riders se présente comme un défi sportif et solidaire au profit des opérations que mène l'ONG en Belgique et à l'étranger. Les participants répartis par équipes de trois s'élancent de Marche-en-Famenne pour une boucle à parcourir à vélo en moins de 24h à travers les communes de Nassogne, Rochefort, Ciney, Havelange, Somme-Leuze, Durbuy, Hotton et Marche.

Après les parcours de 100 et 200 kilomètres, cette sixième édition intégrera un parcours de 300 kilomètres. "On s'est rendu compte que les équipes participantes présentaient des profils très différents, dont des sportifs relativement aguerris et des équipes présentes depuis la toute première édition. C'est pour répondre à la demande de ceux qui veulent placer la barre plus haut que nous avons choisi d'ouvrir un parcours de 300 kilomètres", explique Alexandre Seron, chargé de communication pour Médecin du Monde. Les équipes inscrites aux 300 kilomètres seront soumises aux mêmes conditions que les autres : terminer l'épreuve ensemble dans un délai de 24h maximum.