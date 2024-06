Droit à l'avortement absent du projet de déclaration du G7 après l'opposition de Rome

Les Etats-Unis, la France et l'UE notamment souhaitaient conserver la formulation de la déclaration du G7 à Hiroshima en 2023 garantissant "l'accès à un avortement sûr et légal et à des prestations de soin post-avortement".

Ils y ont renoncé faute d'accord avec la cheffe du gouvernement italien, l'ultraconservatrice Giorgia Meloni, dont le pays assure la présidence tournante du G7.