Eaux en bouteille: Bruxelles décèle de "sérieuses lacunes" dans les contrôles en France

Selon ses conclusions, il existe bien en France un système de contrôle des eaux minérales naturelles et des eaux de source doté de procédures et de capacités de tests en laboratoire adéquates.

Mais "dans son ensemble, le système de contrôle officiel ne vérifie pas efficacement que les eaux minérales naturelles mises sur le marché satisfont aux exigences légales en vigueur", estime l'audit.

Le système "n'est pas conçu pour détecter ou atténuer les fraudes dans le secteur des eaux minérales naturelles et des eaux de source et n'est pas non plus correctement mis en oeuvre, ce qui rend possible la présence sur le marché de produits non-conformes et potentiellement frauduleux", est-il ajouté.