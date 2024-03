Élections au Portugal: le centre droit remporte les législatives de justesse, l'extrême droite en forte hausse

"Avec tous les changements sociaux, démographiques et économiques, les Portugais sentent qu'ils doivent voter et qu'ils ont un mot à dire sur les choix" politiques, a-t-il affirmé dimanche, disant s'attendre à une forte participation.

Ce résultat est en ligne avec les enquêtes pré-électorales et représente plus du double du score de 7,2% atteint il y a deux ans. La formation antisystème, portée par un discours contre la corruption, l'immigration et les minorités, a été créé en 2019 par André Ventura, un professeur de droit de 41 ans qui s'est fait connaître en tant que polémiste sur les plateaux de télévision consacrés au football.

Le taux d'abstention, estimé entre 32 et 38% par la projection RTP, serait le plus bas depuis 2005. Malgré l'assainissement des finances publiques, une croissance supérieure à la moyenne européenne et un chômage au plus bas, le bilan du gouvernement socialiste sortant a été terni par l'inflation, des dysfonctionnements dans les hôpitaux et les écoles, puis par une importante crise du logement.

Au cours de la campagne, le chef de l'opposition de centre droit Luis Montenegro a promis de réduire les impôts afin de doper la croissance, tout en disant vouloir améliorer les services publics.