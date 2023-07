Elections en Espagne: la droite favorite, l'extrême droite en embuscade pour revenir au pouvoir

L'Espagne vote dimanche pour des élections législatives anticipées scrutées dans toute l'Europe et au-delà, dont l'opposition de droite est la grande favorite, mais qui pourraient aussi amener au pouvoir l'extrême-droite.

M. Sánchez, premier des quatre principaux candidats à glisser son bulletin dans l'urne, a souligné pour sa part que cette élection était "très importante (...) pour le monde et pour l'Europe".

Le scrutin suscite un intérêt inhabituel à l'étranger en raison de la possible arrivée au pouvoir d'une alliance entre la droite conservatrice et le parti d'extrême droite Vox, dont le soutien pourrait être indispensable au PP pour former un gouvernement.

Un tel scénario marquerait le retour au pouvoir de l'extrême droite en Espagne pour la première fois depuis la fin de la dictature franquiste, il y a près d'un demi-siècle (1975).