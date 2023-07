Elena Milashina, docteure honoris causa de l'ULB-VUB, agressée en Tchétchénie

La journaliste d'investigation russe Elena Milashina a été violemment agressée mardi à Grozny, la capitale de la Tchétchénie, alors qu'elle devait se rendre au procès de la mère d'un éminent activiste tchétchène. L'ULB et la VUB, dont la journaliste est docteure honoris causa depuis 2019, se sont insurgées vendredi contre ces violences et ont réaffirmé leur soutien à la victime.

Selon le communiqué des deux universités, la voiture dans laquelle se trouvait la journaliste du quotidien russe indépendant Novaïa Gazeta et un avocat, Alexander Nemov, a été immobilisée par un groupe d'hommes armés et masqués à la sortie de l'aéroport. Les deux victimes ont été rouées de coups sous la menace d'une arme à feu. La journaliste a trois doigts brisés et un traumatisme crânien. Ses cheveux ont en outre été rasés et elle a été aspergée d'un produit désinfectant de couleur verte.

Selon l'organisation de défense des droits de l'Homme Memorial, cette attaque constitue un avertissement à l'encontre d'Elena Milashina. Les agresseurs ont en effet ordonné à la journaliste de partir sans écrire quoique ce soit sur le procès qu'elle devait couvrir.