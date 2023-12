Elon Musk parle de publicité sur X et de taux de natalité à Rome

Interrogé sur les annonceurs qui ont abandonné sa plateforme, inquiets d'un accroissement des publications d'extrême droite, d'une hausse de la désinformation et du harcèlement pointés par nombre d'observateurs, depuis qu'il l'a rachetée en octobre 2022, M. Musk a déclaré : "Je pense que X ira bien, et nous voyons déjà des annonceurs revenir vers X."

M. Musk, abordant ce sujet, s'est déclaré "très favorable à l'immigration légale", affirmant que les pays devraient accueillir toute personne honnête et prête à travailler dur. Il a reconnu cependant qu'il n'était pas possible d'évaluer qui remplissait ces caractéristiques sans contrôle, concluant : "Augmentons l'immigration légale, mais nous devons mettre un terme à l'immigration clandestine".

Interrogé pour savoir si l'Italie était un bon endroit où investir, il a répondu que oui, mais a ajouté: "Je m'inquiète du faible taux de natalité". "Si une entreprise veut investir en Italie, y aura-t-il suffisamment de personnes pour y travailler?", s'est-il interrogé.

Au journaliste qui l'interrogeait et disait que ce serait un problème dans 50 ans, M. Musk a rétorqué que cela pourrait se produire "encore bien plus tôt". "Je suis d'accord, c'est un bon endroit pour investir et un pays merveilleux. S'il vous plaît, faites plus d'Italiens, c'est ce que je dis", a conclu le milliardaire.