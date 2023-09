Emballement autour d'une carte Pokémon inspirée d'un Van Gogh

Elle est également disponible dans des magasins officiels Pokémon au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Mais l’entreprise a indiqué vendredi sur son compte X (ex-Twitter) qu'en "raison d'une demande massive, tous nos produits de cette collection sont épuisés" et travailler à une solution.

La carte "Pika-Portrait" est donnée aux visiteurs à partir de 6 ans "sous réserve de disponibilité" et à condition qu'ils participent à une "quête" et répondent à des questions, selon le musée qui célèbre cette année ses cinquante ans d'existence.

"L’œuvre de Vincent van Gogh et Pokémon ont un lien particulier avec l’art et la culture japonaise", a expliqué le musée dans un communiqué plus tôt cette semaine, qui propose une série d'activités entre le 28 septembre et le 7 janvier 2024 afin d'attirer un public jeune et "des personnes qui, autrement, ne s'intéresseraient pas au musée Van Gogh".

Six peintures réalisées par des artistes de la Pokémon Company sont présentées, parmi lesquelles le Pikachu inspiré de l'Autoportrait au chapeau de feutre (1887) qu'on retrouve sur la carte.