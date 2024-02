En Albanie, les filles manquent à l'appel

En Albanie, des milliers de filles manquent à l'appel, conséquences d'avortements sélectifs pratiqués depuis des années, comme ailleurs dans les Balkans, où règnent les valeurs patriarcales et où les filles sont parfois "indésirables".

Comme des milliers de femmes en Albanie, sa vie aurait été plus simple si elle avait été enceinte d'un garçon.

Encore plus si les familles ont déjà une fille: elles seraient alors un quart à choisir d'avorter plutôt que d'en avoir une deuxième, selon les estimations des experts des Nations Unies à Tirana.

Entre 2000 et 2020, l'Albanie était le 4e pays au monde avec la plus grande différence entre les naissances de filles et de garçons: en moyenne, 111 garçons y sont nés pour 100 filles selon les chiffres de l'ONU.

Grâce à des campagnes de sensibilisation, les chiffres ont baissé: en 2022, sur 24.688 naissance, le ratio était de 107 garçons pour 100 filles, à en croire le rapport "Hommes et Femmes 2023" de l'Institut albanais des Statistiques.