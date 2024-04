En Allemagne, le casse-tête des successions d'entreprise

"Toute personne avec des idées et aimant la bonne chère sera bienvenue" : dans son magasin d'épicerie fine à Brême, au nord de l'Allemagne, Jürgen Scharringhausen désespère de trouver un repreneur pour ce commerce plus que centenaire.

Une transmission d'entreprise qui tourne au casse-tête comme pour de nombreux établissements d'Allemagne, pays à la population vieillissante où l'important tissu de petites et moyennes entreprises pourrait connaître une saignée dans les prochaines années.

"Si rien ne vient, je devrai fermer", se désole M. Scharringhausen, aux côtés de son épouse Simone.

La boutique fondée par son trisaïeul il y a plus de 160 ans propose des produits fins du monde entier, deux stands pour la poissonnerie et la charcuterie, une cave à vin et un espace bistro de 25 places, en partie réservé ce vendredi matin de mars.