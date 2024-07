En Autriche, une "prime Schnitzel" pour sauver les auberges de campagne

Alex HALADA

Michael Stich peut retrouver le sourire: grâce à une subvention régionale, il va pouvoir sauver l'auberge familiale où se réunit tout le village depuis trois générations en Autriche, une convivialité rurale que les autorités entendent préserver.

"On nous donne 10.000 euros", un coup de pouce qui "permet de se maintenir à flot" alors que les "prix du gaz et de l'électricité flambent" et "qu'on a notre place dans la commune, au même titre que l'église, la mairie ou la caserne des pompiers", dit l'énergique restaurateur de 39 ans.