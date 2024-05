En exil, une historienne dissidente en appelle à la conscience de la société russe

Avec pour tout bagage une seule valise, Tamara Eidelman, 65 ans, qui a enseigné l'Histoire pendant plus de 30 ans dans un prestigieux établissement de Moscou avant de devenir éditrice et blogueuse, a rejoint sa fille au Portugal pour un exil sans limite.

"Je pars du principe que je ne rentrerai pas. Je me bâtis une vie au Portugal", a-t-elle expliqué lors d'un récent entretien à l'AFP à l'occasion d'une conférence près de Washington.

"Je voudrais rentrer, mais si je passe mes journées à me demander quand, je vais devenir folle", confie Tamara Eidelman, qui compte plus d'1,6 million d'abonnés -- dont plus d'un million gagnés depuis l'invasion -- à sa chaîne YouTube diffusant des conférences sur l'histoire de la Russie, de l'Ukraine et du monde.

Classée par Moscou "agent de l'étranger", comme des centaines de dissidents, elle fait partie de cette diaspora d'intellectuels et d'artistes russes opposée à la guerre.