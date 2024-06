En Grèce, des drones et une appli pour lutter contre la privatisation illégale des plages

Sur une plage de la péninsule grecque de Chalcidique, les vagues de la mer Egée viennent lécher les pieds des tables et chaises de taverne installées dans le sable... dans la plus totale illégalité.

Pour lutter contre la privatisation illégale de nombreuses plages, Athènes mise également sur une application qui permet à chacun de signaler des infractions aux autorités.

D'été en été, la colère des Grecs ne cesse de grossir car ils se voient rogner leur espace de baignade au profit de plages privées, "beach bars" ou tavernes "les pieds dans l'eau".

Pour louer deux matelas et un parasol en Grèce, il faut débourser au moins entre 20 et 40 euros et parfois beaucoup plus sur certaines îles prisées.