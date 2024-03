"En parlant de guerre, le Kremlin reconnaît qu'il a trahi la population russe", dit l'UE

"Ce n'est pas une opération spéciale, c'est une guerre d'agression, et cela ne fait que montrer que nous avons raison d'accroître notre préparation en matière de défense", a ajouté le Belge, renvoyant aux orientations en la matière prises la veille par les Vingt-sept.

"Nous ne voulons pas répandre l'anxiété dans nos sociétés européennes, mais nous devons dire aux citoyens que si nous voulons la paix - et nous la voulons -, si nous voulons la sécurité et la stabilité, il est extrêmement important d'améliorer nos capacités de défense et de construire une véritable Union de la défense", a ajouté M. Michel.

Le porte-parole du Kremlin a reconnu vendredi que la Russie était "en état de guerre" contre l'Ukraine, après avoir insisté pour présenter l'assaut contre sa voisine, lancé il y a deux ans, comme une "opération spéciale" et rejeté l'emploi du mot "guerre". "Oui, cela a commencé comme une opération militaire spéciale, mais dès que toute cette bande s'est formée, quand l'Occident collectif a participé à tout cela aux côtés de l'Ukraine, pour nous, c'est devenu une guerre". Dans cette interview, il a également rappelé l'objectif du Kremlin de conquérir entièrement les quatre régions ukrainiennes (Kherson, Donetsk, Lougansk et Zaporijjia) dont Moscou revendique l'annexion depuis septembre 2022.