En sommeil depuis dix ans, la piste de Cesana prête à voler au secours des JO-2026

Sous l'effet conjugué du soleil, de la neige et du temps qui passe, les anneaux olympiques sont en train de s'effacer des bâtiments techniques. Comme des virages de béton visibles plus haut à flanc de montagne au milieu d'herbes hautes.

C'est un serpent de mer. Ou plutôt de montagne: fermée six ans seulement après son inauguration, la piste de bobsleigh de Cesana, construite pour les Jeux olympiques 2006 de Turin, se cherche depuis un avenir et l'a peut-être trouvé grâce aux prochains JO d'hiver de 2026.

Depuis quatre ans qu'il est à la tête de cette commune de 960 habitants, à 1.300 m d'altitude, aux confins du Piémont et de la France, Roberto Vaglio se creuse la tête pour savoir que faire de cette piste de 1.435 m de long et de ses 19 virages qui avait coûté 110 millions d'euros.

Jusqu'à ce qu'elle se retrouve soudain au cœur d'un feuilleton politico-sportif dont l'Italie a le secret.

- Trois options pour 2026 -

Dans moins de trois ans (6-22 février 2026), le pays organise à Milan et Cortina d'Ampezzo les prochains JO d'hiver. Et comme chaque pays organisateur de l'événement, l'Italie se casse les dents sur la question de la piste de bobsleigh et de luge, une infrastructure coûteuse à construire comme à entretenir, sans grand intérêt pour la population locale et fustigée par les associations de protection de l'environnement.