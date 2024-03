En Suède, une énorme bibliothèque catalogue les phénomènes paranormaux

Articles de presse et livres, témoignages de personnes assurant avoir voyagé sur Vénus ou la lune : les phénomènes paranormaux ont leur bibliothèque sur quatre kilomètres de sous-sol dans la ville de Norrköping en Suède, attirant historiens et curieux du monde entier.

Les livres constituent l'essentiel de leur fonds, qui comporte des documents plus originaux comme des témoignages sur bandes magnétiques et des photographies de spectre, le tout sur les 700 mètres carrés de leur association Archives for the Unexplained (AFU).

"Ce que nous construisons ici à AFU, c'est un dépôt de connaissances", explique M. Svahn qui assure que leur bibliothèque improvisée est la plus grande de ce type au monde.

"Nous essayons d'obtenir le plus possible d'informations sur des mystères scientifiques non résolus pour les mettre à disposition du monde". Il dit recevoir la visite d'environ 300 personnes par an.