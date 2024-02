En Ukraine, les assauts russes sur les mines de charbon accélèrent éoliennes et panneaux solaires

La destruction de mines de charbon et l'arrêt de certaines centrales électriques en Ukraine poussent le pays à chercher d'autres solutions pour se fournir en énergie: la transition énergétique vers les éoliennes et panneaux solaires "va arriver plus vite que prévu", assure le ministre ukrainien de l'Energie, Guerman Galouchtchenko.

"Ils l'ont fait exprès" pour affaiblir les capacités productives et énergétiques de l'Ukraine, "et on ne les remettra pas en activité".

Aujourd'hui, il ne reste que "quatre à cinq mines de charbon encore en activité" dans le pays, et en pleine guerre, l'Ukraine est parvenue à développer d'autres formes d'énergie, solaire et éolienne notamment, plus propres et moins émettrices de CO2, souligne le ministre.

- Supprimer le charbon -