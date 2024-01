En Ukraine, stress et prématurité dans une maternité près du front

"Je suis ici à cause du stress", dit la jeune femme de 26 ans, allongée sur un lit dans une chambre de la maternité de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine.

Son ventre arrondi sous un pull rose, Iana Liakh affiche un grand sourire. La jeune ukrainienne a pourtant de quoi s'inquiéter: enceinte de huit mois, son mari fait la guerre et sa ville est bombardée.

Elle vivait à Myrnograd, une localité toute proche. Mais le 6 janvier les forces russes "ont commencé à bombarder cette ville" et aussi Pokrovsk, raconte-t-elle. Les frappes ont fait onze morts ce jour-là, dont cinq enfants.

A cause des alertes aériennes et des risques de bombardements, "j'avais l'habitude de courir souvent du 4e étage au rez-de-chaussée, et c'est pourquoi je suis venue ici. Il y avait une menace" d'accoucher prématurément, poursuit-elle.

Sur un autre lit dans la même chambre, Katia Brendioutchkova, 20 ans, également enceinte de huit mois, est elle allongée avec une perfusion.