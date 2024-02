En Ukraine, un chirurgien russe soigne les plaies de la guerre

Andreï Volna a perdu espoir en la Russie, d'abord petit à petit et puis, un jour, définitivement. Le chirurgien a atteint un point de non-retour en voyant des chars russes envahir l'Ukraine, en février 2022, alors qu'il fuyait son propre pays.

"C'est avant tout un choix moral, éthique. On veut faire tout ce qui est possible pour aider l'Ukraine à gagner plus vite", dit le chirurgien orthopédiste à l'AFP, dans un hôpital militaire de Kiev.

"Et nous arrêterons de vivre cette guerre seulement quand celle-ci se terminera selon les termes fixés par l'Ukraine", déclare le médecin à la chevelure grisonnante et à la blouse bleue.

Quand le président russe Vladimir Poutine décide d'envahir son voisin il y a bientôt deux ans, il déclenche un exode de Russes craignant la répression, puis l'enrôlement dans l'armée.