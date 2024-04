Enquête contre un eurodéputé d'extrême-droite sur des financements russes et chinois

La justice allemande a annoncé mercredi avoir ouvert deux enquêtes préliminaires, pour soupçons de financements russes et chinois, à l'encontre de la tête de liste de l'extrême droite allemande (AfD) aux prochaines élections européennes.

Pour le moment, l'AfD, mouvement anti-migrants et anti-euro, a décidé de maintenir M. Krah comme tête de liste en vue du scrutin européen de juin, malgré l'arrestation la veille du collaborateur d'origine chinoise.

L'élu et son numéro deux sur la liste des européennes, Petr Bystron, sont en outre déjà cités depuis des semaines dans le cadre de l'affaire du réseau présumé de propagande russe "Voice of Europe", sanctionné fin mars par le gouvernement tchèque.

M. Krah a reconnu début avril être apparu à deux reprises sur ce site web "Voice of Europe", mais ne pas avoir "bien sûr reçu d'argent pour cela".

À ces affaires viennent s'ajouter plusieurs autres controverses qui ébranlent l'extrême-droite allemande depuis des mois, alors que les sondages lui ont longtemps promis des percées aux européennes de juin et dans trois scrutins régionaux en septembre dans l'est de l'Allemagne (Saxe, Thuringe et Brandebourg), où elle a ses fiefs.