Enquête du parquet espagnol sur Meta

Le parquet espagnol a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête sur Meta, société mère de Facebook et Instagram, pour déterminer si l'utilisation de données pour son activité d'intelligence artificielle (IA) générative viole la protection des données.

Le Parquet du Tribunal Nacional a annoncé dans un communiqué avoir pris cette décision en raison de la "réception massive" de messages d'utilisateurs de Facebook et d'Instagram "les avertissant que les informations partagées dans leurs produits et services (. ..) allaient être utilisées par la société Meta pour développer et améliorer l'IA de Meta".

Le ministère public veille à ce que la justice agisse "dans la défense du droit fondamental des citoyens à la protection des données personnelles". Il a ajouté dans le communiqué qu'il demanderait à l'agence espagnole de protection des données un rapport sur d'éventuelles "mesures d'enquête administrative" contre Meta.