Enquête publique sur le Covid: Boris Johnson sur le grill

L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson va devoir répondre à des questions difficiles mercredi, lors d'une audience très attendue dans l'enquête publique sur la pandémie de Covid, après de vives critiques d'anciens collaborateurs.

Depuis le début des audiences en juin, ces collaborateurs, dont plusieurs conseillers et scientifiques, ont décrit un Premier ministre dépassé, indécis, peu soucieux des victimes lorsque la pandémie a éclaté début 2020, et un gouvernement divisé et chaotique.