Environ 2.000 personnes mobilisées contre les nouvelles réformes budgétaires européennes

Quelque 2.000 personnes, selon la police bruxelloise, se sont rassemblées mardi matin au rond-point Schuman pour protester contre les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne. L'action, qui se tenait en marge d'une réunion des ministres européens de l'Économie et des Finances, entendait alerter sur les risques d'un retour à une "Europe de l'austérité".

Fumigènes, drapeaux géants et percussions sont venus envahir le rond-point Schuman dès 11h00. Rassemblés à l'appel de la FGTB, les manifestants ont clamé de concert leur "non" à l'austérité et ont pointé l'urgence de penser les règles budgétaires européennes à travers un prisme social.

Début février, le Parlement européen et les États membres ont en effet trouvé un accord sur des nouvelles règles budgétaires. La réforme, qui vise à garder sous contrôle les déficits des 27, devra encore être votée en session plénière à Strasbourg au printemps. Si le texte est voté, il permettrait aux États membres d'appliquer ces nouvelles règles budgétaires dès cette année, pour leurs budgets 2025.