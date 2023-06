"Epouvantable": choc après le meurtre d'une fillette de 11 ans dans les Monts d'Arrée

"Je suis choquée et bouleversée qu'un enfant soit tué dans un petit village si paisible et accueillant. On ne s'attend pas à ça ici. On pourrait s'y attendre en ville mais pas ici", ajoute la femme aux yeux rougis, qui ne connaissait pas les victimes, elles aussi de nationalité britannique.

Dans ce petit hameau isolé des monts d'Arrée, connu pour sa chapelle de Saint-Herbot, un habitant de 70 ans a tiré sur une famille britannique samedi soir, tuant une fillette de 11 ans et blessant gravement ses parents. La seconde fille du couple, âgée de huit ans, a réussi à prendre la fuite.

D'après la mairie, un conflit opposait les deux voisins depuis 2020. Arrivé en 2019, le père de la famille britannique, Adrien T., avait entrepris de défricher son terrain, où était implanté une ancienne scierie. Le bruit de la tronçonneuse indisposait ses voisins, un couple de 69 et 70 ans, né à Anvers (Belgique), surnommés "Les Belges", mais qui seraient de nationalité néerlandaise, selon le parquet.