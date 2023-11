Espagne : accord entre le parti de Puigdemont et les socialistes pour reconduire Sánchez

Le parti socialiste et la formation indépendantiste catalane Junts per Catalunya ont trouvé un accord, affirment jeudi des sources proches des négociations, selon l'AFP et plusieurs médias espagnols. Par cet accord, le parti indépendantiste de droite porté par Carles Puigdemont s'engage à soutenir l'investiture du Premier ministre sortant Pedro Sánchez. En échange, les socialistes appuieront une loi d'amnistie des indépendantistes catalans pour leur implication dans la tentative avortée de sécession de la Catalogne en 2017.