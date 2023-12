Espagne: des milliers de manifestants contre l'amnistie des indépendantistes catalans

"J'exige au nom de ce pays que ces absurdités cessent", a déclaré le leader du Parti populaire (PP, conservateur), Alberto Núñez Feijóo, organisateur de la manifestation, à la foule rassemblée dans un parc de Madrid.

Núñez Feijóo a ainsi exigé la fin des contacts étrangers entre les socialistes et les indépendantistes catalans du parti Carles Puigdemont, Ensemble pour la Catalogne (Junts per Catalunya), qui s'est enfui en Belgique en 2017 et échappé ainsi à la justice espagnole.