Espagne: deux corps retrouvés à bord d'une embarcation au large des îles Canaries

À bord, deux corps ont été découverts et "quatre personnes ont été évacuées en urgence" par hélicoptère vers un hôpital de Grande Canarie.

Trente-quatre autres personnes ont été secourues et ramenées sur le port d'Arguineguin, à Grande Canarie.

Près de 12.000 migrants sont arrivés aux îles Canaries à bord de 181 embarcations entre le début de l'année et la fin février, selon les données officielles du ministère de l'Intérieur, un chiffre beaucoup plus élevé que sur la même période l'an dernier, où 1.865 arrivées et 42 bateaux avaient été enregistrés.

Les Canaries font face à leur pire crise migratoire depuis 2006 avec une hausse spectaculaire ces derniers mois des arrivées de réfugiés, originaires pour la plupart d'Afrique sub-saharienne.