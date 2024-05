Espagne: les socialistes de Pedro Sánchez à la conquête de la Catalogne

Selon un sondage réalisé notamment pour la télévision publique TVE ces derniers jours et publié à la fermeture des bureaux de vote à 18H00 GMT, les socialistes obtiendraient entre 37 et 40 sièges dans un parlement régional en comptant 135.

L'indépendantiste Carles Puigdemont, chef de file de la tentative de sécession de 2017, aurait lui réussi sa "remontada" depuis le début de la campagne et arriverait en deuxième position avec entre 33 et 36 sièges pour sa formation Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne), devant l'autre grand parti séparatiste ERC (Gauche républicaine de Catalogne) mené par l'actuel président régional Pere Aragonès qui aurait perdu beaucoup de terrain (24-27 sièges).