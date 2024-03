Espagne: l'extrême gauche souhaite inscrire l'IVG dans la Constitution

"La France et ses femmes ont montré que des progrès étaient possibles et nécessaires. (...) Il est temps de garantir pleinement les droits de toutes les femmes", a ajouté le parti, deux jours avant la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars.

"L'avortement non médicalisé est l'une des principales causes de mortalité maternelle", a rappelé M. Türk. "L'accès à un avortement sûr et légal relève des droits humains et doit être protégé", a-t-il souligné.