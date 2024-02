Espagne: un couple arrêté pour avoir vendu leur fille de 12 ans en vue d'un mariage forcé

La mère et le beau-père de la jeune fille ont été arrêtés à la mi-février. Ils auraient vendu l'enfant pour 3.000 euros. Quelques jours plus tard, elle a été retrouvée à Baza, une ville d'Andalousie, à environ 200 kilomètres du domicile parental. Là-bas, elle devait épouser un jeune homme de 17 ans.

Une information fournie par une voisine des parents à Malagón a cependant permis aux forces de l'ordre d'agir, ajoute la chaîne publique. "La jeune fille était la meilleure amie de mon fils... Elle était battue par sa mère et un jour, elle m'a demandé de l'aide et m'a tout raconté", a expliqué cette femme dans une interview à la RTVE. "Elle avait peur de sa mère et pleurait et tremblait toujours."