Espagne: un feu de forêt "hors de contrôle", cinq villages évacués à Tenerife

Environ 250 pompiers et 13 avions et hélicoptères, dont trois appareils envoyés depuis l'Espagne continentale, ont travaillé pour contenir l'incendie dans une zone difficile à atteindre, a ajouté M. Clavijo.

L'incendie survient après une vague de chaleur qui a sévi dans les îles Canaries, y ayant laissé de nombreuses zones sèches, augmentant le risque de feux de forêt.

Selon les scientifiques, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés en raison du réchauffement de la planète. Les canicules risquent d'être plus fréquentes et plus intenses, et leur impact plus étendu.