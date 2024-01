Espagne: un jeune syrien radicalisé arrêté, la police redoutait un passage à l'acte

La police redoutait un passage à l'acte: un adolescent syrien "radicalisé" a été arrêté dans le sud de l'Espagne et placé en détention provisoire pour appartenance à un groupe terroriste et possession d'explosifs, selon un document judiciaire consulté jeudi par l'AFP. L'adolescent a été interpellé dimanche à Montellano, près de Séville, à l'issue d'une opération de surveillance qui aura duré plus de deux mois.

A son domicile ont également été retrouvées des notes manuscrites sur la fabrication d'explosif TATP, du TATP, des bouteilles d'acétone, d'eau oxygénée et d'acide sulfurique, une machette, un gilet militaire et une image encadrée d'un drapeau de l'Etat Islamique (EI).

Mi-novembre, la police a reçu un appel téléphonique la prévenant que le jeune homme était "en possession de plusieurs substances servant à fabriquer des explosifs", indique le document.

Selon la justice, l'adolescent avait "publiquement prêté allégeance au (groupe) Etat islamique", était "très radicalisé, obsédé par tout ce qui était militaire, portant des vêtements de camouflage" et "extrêmement homophobe et antisémite". Son téléphone et son compte Facebook montraient des signes de sa radicalisation croissante, avec des tutoriels sur la fabrication d'explosifs et des publications sur le groupe Etat Islamique.