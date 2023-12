Essequibo: Maduro envoie des milliers de soldats dans la zone en réponse à l'arrivée d'un navire britannique au Guyana

Le président vénézuélien a lancé jeudi des exercices militaires avec quelque 5.600 soldats dans la zone frontalière du Guyana en "réponse à la provocation" du Royaume-Uni, qui a envoyé un navire de guerre au Guyana en pleine crise sur l'Essequibo.

"J'ai ordonné l'activation d'une action conjointe de toutes les Forces Armées nationales bolivariennes (vénézuéliennes) dans les Caraïbes orientales, sur la côte atlantique, une action conjointe de nature défensive, en réponse à la provocation et à la menace du Royaume-Uni contre la paix et la souveraineté de notre pays", a déclaré le président Maduro lors d'une émission de radio et de télévision, dans laquelle il a montré des images de navires de guerre et d'avions de combat en patrouille.