Est de l'Ukraine: "combats acharnés" à Avdiïvka, Kiev renforce ses troupes

Kiev a fait état vendredi de "combats acharnés" et de l'envoi de renforts pour tenir Avdiïvka, ville de l'Est de l'Ukraine où la situation s'est considérablement dégradée face à la multiplication des assauts russes depuis octobre, et singulièrement ces derniers jours.

L'Ukraine risque de devoir abandonner cette cité, aujourd'hui largement détruite, confrontée à un manque de moyens croissant, l'aide militaire américaine étant bloquée, alors que la Russie, qui a plus d'hommes et de munitions, peut espérer une conquête, à quelques jours du deuxième anniversaire du début de l'invasion le 24 février.